Fasano, Covid-19: i positivi sono 195, tra questi ci sono 60 casi di variante inglese

Sono 195 le persone attualmente positive al Covid-19 in città. Tra questi sono stati accertati 60 casi di variante inglese, 42 dei quali alla Rssa “Sancta Maria Regina Pacis”.

«Alcuni organi di stampa stamattina riportano la presenza di numerosi casi di variante Uk del virus a Fasano», riferisce il sindaco, Francesco Zaccaria.

In particolare, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, in un articolo in pagina nazionale, scrive che a Fasano è stata rilevata la maggior quantità di positivi per la variante inglese (61 campioni su 66).

«Ancora una volta ho appreso dai giornali notizie che invece sarebbe indispensabile fornire in via prioritaria alle amministrazioni per organizzare nel miglior modo possibile misure di contenimento sul territorio – dice il sindaco Zaccaria –. Stamattina ho sentito il direttore del Sisp, Stefano Termite, che mi ha confermato la presenza della variante Uk: i casi rilevati sono 18 più tutti i 42 casi della casa di riposo».

Fondamentale, ora più che mai, è non abbassare la guardia: «A prescindere da conferme ufficiali – dice il sindaco – continuiamo a tenere alta l’attenzione senza perdere la calma: sappiamo che la variante inglese è molto contagiosa, tuttavia la scienza ha spiegato più volte che le varianti emergono continuamente nei virus ma, al tempo stesso, ci dice che il vaccino copre dai rischio di tutte le varianti ad oggi conosciute. La campagna di vaccinazione per tutta la popolazione è iniziata, pertanto bisogna avere la massima fiducia nella scienza e vaccinarsi senza se e senza ma. Nel frattempo però il nostro impegno deve essere quello di lavorare tutti insieme per limitare al massimo i contagi».

Anche per questo il primo cittadino ha emanato misure di contenimento ulteriori. Da oggi e fino a fine mese sono chiuse le scuole medie e superiori che fino al 27 febbraio saranno in Dad. Ieri, inoltre, sono entrate in vigore le due ordinanze che prescrivono il divieto di stazionamento dalle 18 alle 5 in 24 spazi pubblici del territorio e la chiusura, nelle stesse ore, dei distributori di bevande e alimenti.

«Le misure, indispensabili alla luce dell’aumentare dei casi, hanno già dato i primi risultati: c’era infatti molta meno gente in giro», riferisce sempre il sindaco.

Continua l’attività puntuale di monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine e in particolare di Polizia Locale, Guardia di Finanza e Carabinieri: ieri sono state identificati 18 persone e comminate due sanzioni per mancato uso della mascherina.

«Vi ricordo ancora una volta che questa è la prima e più importante regola da osservare insieme al rispetto del distanziamento fisico e della igienizzazione frequente delle mani – conclude Zaccaria –. Vi esorto alla massima prudenza e attenzione e ad evitare qualsiasi forma di assembramento, non solo perché questo è punito con una sanzione da 400 a 1000 euro, ma perché l’aumento dei casi deve spingere ciascuno di noi ad innalzare il senso di responsabilità personale e di comunità. Se vogliamo uscire quanto prima da questo terribile periodo di pandemia dobbiamo darci da fare rispettando le regole».

