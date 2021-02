Comunicato dei Commissari Straordinari di Ilva in AS su anticipo integrazione salariale

“In adesione alle richieste delle organizzazioni sindacali e in sintonia con le istituzioni del Territorio di Taranto, i Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., dopo aver consultato i previsti organi di controllo, hanno autorizzato la possibilità di erogare un anticipo competenze di euro 200 (duecento) ai lavoratori in cassa integrazione della sede di Taranto che ne faranno richiesta nel corrente mese di febbraio.

Tale anticipazione si auspica possa servire a contribuire ad attenuare il disagio economico dei lavoratori che, stante l’assenza delle specifiche norme di legge, non hanno potuto percepire la consueta indennità integrativa.

Le modalità per usufruire di tale anticipazione sono già state comunicate ai lavoratori ed ai loro rappresentanti.”

Lo scrivono i Commissari Straordinari:

Francesco Ardito

Alessandro Danovi

Antonio Lupo

