La sede circoscrizionale del quartiere Tamburi, in piazza De Amicis, per problemi di natura sanitaria resterà chiusa fino a data da destinarsi, secondo le indicazioni della Asl di Taranto.

I cittadini potranno rivolgersi alle altre circoscrizioni per tutti i servizi temporaneamente sospesi in quella sede.

