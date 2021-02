“Ambiente svenduto”, chiesti 28 e 25 anni di reclusione per Fabio e Nicola Riva

Concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all’avvelenamento di sostanze alimentari e alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Per questi ed altri reati, come omicidio colposo e corruzione in atti giudiziari, il pool di magistrati della Procura jonica hanno avanzato alla Corte d’Assise di Taranto le richieste di condanna per i 47 imputati (44 persone fisiche e 3 società) del maxi processo “Ambiente Svenduto”: chiesti 28 anni di reclusione per Fabio Riva, 25 anni per il fratello Nicola, 28 anni per l’ex direttore dello stabilimento siderurgico Luigi Capogrosso e per l’ex responsabile delle pubbliche relazioni dell’Ilva, Girolamo Archinà; cinque anni sono stati chiesti per l’ex governatore della Regione Puglia Nichi Vendola, 4 anni per l’ex presidente della Provincia di Taranto Gianni Florido e per l’ex assessore all’ambiente dell’Ente, Michele Conserva; un anno è stato chiesto per l’ex direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato. Prescritte le accuse per l’ex sindaco di Taranto Ippazio Stefàno.

Correlati

Commenta l'articolo: