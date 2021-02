Vaccinazioni per gli operatori della scuola, sabato si parte al PalaRicciardi

Sabato prossimo, 20 febbraio, all’interno del PalaRicciardi sarà allestito un hub per avviare la vaccinazione degli operatori delle scuole di competenza comunale.

Dalle 9 alle 13 il personale docente, non docente e gli operatori di cooperative e affini impegnati negli asili nido comunali e nelle scuole dell’infanzia paritarie e nei servizi per la prima infanzia a essi annessi, in convenzione con il Comune, saranno vaccinati dai sanitari dell’Asl Taranto.

«L’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – sta fornendo il supporto necessario a Regione e Asl per facilitare e velocizzare la somministrazione dei vaccini. L’avvio della campagna per gli operatori della scuola è un segnale positivo e di speranza, per consentire che l’attività didattica torni nella piena regolarità».

Il PalaRicciardi, attualmente chiuso come tutte le palestre, è stato temporaneamente riallestito dall’amministrazione comunale per poter essere funzionale rispetto alle esigenze dell’emergenza sanitaria.

