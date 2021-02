Pensiline degli autobus pulite e linde in città

Prosegue senza soluzione di continuità l’opera di Kyma Mobilità per ripristinare, in tutti i quartieri della città, le pensiline alle fermate degli autobus oggetto di azione vandaliche.

Si va dalle scritte di writer e dall’asportazione delle cornici in alluminio per manifesti e locandine, fino alla rottura dei cristalli che riparano dal vento i passeggeri in attesa dell’autobus.

Come è noto, da oltre un anno Kyma Mobilità è impegnata nella installazione di oltre cento nuove pensiline – il programma è quasi terminato – in linea con gli standard di quelle utilizzate in tutte le più moderne città europee: sono dotate di comode sedute e protezione degli agenti atmosferici, nonché di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti.

«È nostro dovere garantire a tutti i cittadini le condizioni per poter usufruire al meglio dei servizi di Kyma Mobilità – ha commentato il Presidente Giorgia Gira – come avviene in tutte le città del mondo; spiace dover impegnare in questa azione di ripristino risorse – umane ed economiche – che potremmo destinare per migliorare ulteriormente la qualità delle nostre attività, a tutto vantaggio dei tanti passeggeri rispettosi della legalità».

«Le pensiline delle fermate degli autobus – ha poi commentato Paolo Castronovi, Assessore comunale alle Società partecipate – rappresentano un arredo urbano che contribuisce al decoro e all’immagine della nostra città, a vantaggio dei forestieri che vengono a Taranto e dei tanti tarantini che, la stragrande maggioranza, vogliono giustamente vivere in una città funzionale ai loro bisogni. L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci continuerà il suo impegno contro i pochi vandali che, con azioni criminose, cercano di contrastare inutilmente la rigenerazione urbana avviata da questa Amministrazione comunale, un programma per rendere finalmente Taranto una città moderna e sostenibile».

