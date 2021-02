Fasano: divieto di stazionamento in 24 vie, chiusura distributori automatici dalle 18 alle 5

Divieto di stazionamento in 24 strade, dalle 18 alle 5, per evitare ogni possibile rischio di assembramento e, nelle stesse ore, chiusura dei distributori automatici di cibo e bevande.

Continua l’azione dell’amministrazione comunale di Fasano (BR) per contenere al massimo la diffusione del Covid-19. Il sindaco Francesco Zaccaria ha firmato oggi due ordinanze con nuove prescrizioni.

La prima prescrive il divieto di stazionamento in alcuni luoghi del territorio. Resta consentito passeggiare e transitare per raggiungere le abitazioni e gli esercizi commerciali legittimamente aperti.

Le strade interessate dal divieto di stazionamento sono quelle già comprese in una precedente ordinanza di uguale entità e precisamente:

· Via Francesco Di Bari – Fasano;

· Via Giuseppe Carrone (villetta nei pressi della rotatoria di via S. Margherita) – Fasano

· Via Donna Maria Chieco Bianchi – Fasano;

· Prolungamento di Via Cenci– Fasano;

· Via Madonna della Stella– Fasano;

· Via C. Alberto- Fasano;

· L.go San Giovanni Battista;

· L.go Seggio;

· Via Riccardi;

· Via Guarini;

· Via Madonna delle Grazie – Fasano;

· Via Guida – Fasano;

· Via Dragone – Fasano;

· Via del forno – Fasano;

· Via S. Teresa- Fasano;

· Via Parlatorio- Fasano;

· Via Monopoli – Fasano;

· Prolungamento Via della Vittoria;

· Via Collodi;

· Via Paisiello;

· Portici delle Teresiane– Fasano;

· Via C. Beccaria – Pezze di Greco;

· Area di pertinenza antistante il Monumento ai Caduti ubicato nella zona residenziale di Via Dr. Vittorio Carparelli – Montalbano;

· Area pubblica a verde annessa alla zona residenziale di Via Dr. Vittorio Carparelli – Montalbano.

Chi verrà sorpreso a sostarvi, nel corso di controlli periodici a sorpresa delle Forze dell’ordine, sarà allontanato e multato da 400 a 1000 euro come deciso dal Governo.

«Gli assembramenti continuano a essere il principale veicolo di diffusione del Covid e vanno evitati – dice il sindaco –. Faccio appello ancora una volta, come già detto in questi giorni, al buon senso e alla responsabilità di tutti: gli sforzi e l’impegno di ciascuno di noi sono fondamentali per contenere il virus, non abbassiamo la guardia».

La seconda ordinanza riguarda i distributori automatici di alimenti e bevande, i cosiddetti h24. L’apertura degli h24, da oggi, è consentita dalle 5 alle 18. La misura prescrittiva non si riferisce ai distributori h24 di acqua potabile.

«Anche questa ordinanza mira ad evitare assembramenti – spiega Zaccaria – dato che gli h24 rappresentano uno dei luoghi in cui questo si verifica soprattutto nella fascia oraria successiva alla chiusura delle attività dei servizi di ristorazione e in ragione della oggettiva impossibilità, per l’assenza del gestore o di personale delegato al controllo, di verificare il rispetto da parte dei fruitori della distanza interpersonale e il corretto uso della mascherina».

Intanto, da domani e fino al 27 febbraio, entrerà in vigore l’ordinanza di chiusura delle scuole Medie e Superiori, emanata ieri dal primo cittadino, sempre nell’ottica di un innalzamento del livello di precauzione e di attenzione. Resta garantita la didattica a distanza e le lezioni in presenza per Elementari e Infanzia.

