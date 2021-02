Cristina D’Avena ringrazia Taranto e promette: “Verrò per un concerto in Teatro”

L’esibizione si è conclusa con la scritta “Grazie Taranto” che campeggiava sul video alle spalle di Cristina D’Avena e con la promessa che il prossimo concerto la regina delle sigle lo farà dal vivo nella città Dei Due Mari. Insomma, un successo che si va a sommare ai numeri che le pagine facebook del Teatro comunale Fusco e di Ecosistema Taranto registrano in occasione dei grandi eventi che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci continua a garantire anche in streaming.

«Potrei dire che non ci siamo mai fermati – commenta Fabiano Marti – e continuiamo a programmare eventi online poiché i numeri sono dalla nostra parte e l’affetto dei tarantini è vivo e ci da l’entusiasmo per continuare. È impressionante scorrere le analisi dei dati relative al live show di Cristina D’Avena. Negli 80 minuti di spettacolo sono state quasi 20mila le persone raggiunte, poco meno di 8mila le visualizzazioni, 186 le condivisioni e 4283 i messaggi che i fan della D’Avena hanno lasciato sulle nostre pagine facebook. Alle 21, su indicazioni del management dell’artista, sono state eliminate le registrazioni della diretta, ma i dati in nostro possesso, soprattutto se rapportati al tempo di esibizione e di permanenza sul web, ci dicono che le scelte artistiche che facciamo sono un successo di pubblico, anche in streaming».

Un amarcord di sigle e cartoni animati cantate in una versione unplugged che ha siglato un Carnevale segnato dalla Pandemia in corso. Nonostante tutto, come ha detto il sindaco in un video messaggio lanciato da Cristina D’Avena «era giusto regalare un momento di svago nonostante il momento difficile che la Città e il Paese stanno attraversando».

Nel corso della serata è stata premiata anche la mascherina che ha vinto il contest di Carnevale. «Abbiamo lasciato scegliere a Cristina D’Avena e al suo team il vincitore del contest del Carnevale– spiega Fabiano Marti. I cinque finalisti, che hanno visto lo show dal teatro, hanno avuto il privilegio di vivere l’emozione della diretta su quelle poltroncine rosse da troppo tempo orfane di spettatori». Il vincitore del contest è stato il piccolo Nicolò Caramia che accompagnato dalla sua mamma sul palco del Teatro ha ricevuto un due biglietti omaggio per partecipare a uno dei tanti spettacoli previsti dal cartellone estivo del Comune di Taranto che propri in questi giorni sta prendendo forma.

Correlati

Commenta l'articolo: