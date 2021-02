Sequestro di cozze vendute abusivamente, Kyma Ambiente a supporto delle forze di Polizia

Operazione congiunta di Polizia Locale e Polizia di Stato questa mattina al quartiere Tamburi, in via Orsini, mirata al contrasto dell’illecita e pericolosa attività di commercializzazione abusiva di mitili.

Gli agenti sono intervenuti per bloccare la vendita in corso di cozze e di altri molluschi privi di tracciabilità, sistemati in alcune vasche su un banchetto allestito, anche questo abusivamente, sul marciapiede di una delle vie principali del quartiere. Tutti i prodotti sono stati sequestrati e avviati alla distruzione, grazie all’intervento del compattatore messo a disposizione da Kyma Ambiente.

«Ringrazio gli agenti del comandante Michele Matichecchia e gli uomini delle forze dell’ordine – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – per il loro lavoro di contrasto all’illegalità. Kyma Ambiente è al loro fianco per garantire ogni tipo di sostegno».

