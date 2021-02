Operazione antidroga, tre denunce della Polizia di Stato

Non si arresta l’attività di prevenzione e repressione allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo. In poche ore, in due distinte operazioni, i Falchi della Squadra Mobile di Taranto hanno sorpreso e denunciato un pusher nella borgata di Talsano ed una coppia nel centro città. In quest’ultima operazione i poliziotti, monitorando la zona compresa tra via Oberdan e via Minniti, spesso teatro di spaccio, hanno osservato un pregiudicato tarantino di 38 anni, a loro noto per precedenti in materia di spaccio che, insieme alla sua compagna, era fermo sul marciapiede, dando la chiara impressione di aspettare qualcuno. In considerazione del suo passato e di quell’inusuale atteggiamento, i Falchi hanno deciso di appostarsi poco lontano in paziente attesa.

Pochi minuti e, a conferma dei sospetti maturati, i poliziotti hanno osservato il 38enne incontrarsi con un’altra persona per cedergli un piccolo involucro e ricevere in cambio un banconota. Sicuri di essere in presenza di un’attività di spaccio, i poliziotti sono prontamente intervenuti, bloccando sia il sospettato che la compagna in attesa sul marciapiede a pochi metri distanza.

La perquisizione personale ha permesso di recuperare indosso allo spacciatore un mazzo di chiavi e nonostante i suoi tentativi di depistare le indagini, i poliziotti sono riusciti a risalire all’appartamento della donna e ad aprirlo con le chiavi appena ritrovate. A conferma dei sospetti maturati, gli agenti hanno recuperato in un mobile della camera da letto numerosi dosi di cocaina già preconfezionate e pronte per lo spaccio ed un piccolo panetto di hashish. Al termine della perquisizione domiciliare, la coppia è stata accompagnata negli uffici della Questura e dopo i rilievi di rito denunciata in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.

Stessa sorte per un altro pregiudicato tarantino di 40 anni. L’uomo, nel suo appartamento di via Gregorio VII, aveva avviato una continua e fiorente attività di spaccio. I poliziotti che, da qualche tempo avevano notato questo movimento di tossicodipendenti nella zona, hanno deciso di mettere sotto attenzione quello stabile. Dopo qualche ora di appostamento, avendo ormai accertato anche l’identità del presunto spacciatore, i poliziotti appostati nelle vicinanze lo hanno intercettato e fermato per strada a poca distanza dalla sua residenza. Saliti nella sua abitazione posta al sesto piano di quel condominio, gli agenti hanno proceduto ad un’accurata perquisizione, recuperando all’interno di una scarpa posta in un mobiletto fuori al balcone oltre 20 dosi di hashish già confezionate con la carta stagnola e pronte per lo spaccio e in una seconda scarpa anche un bilancino di precisione.

