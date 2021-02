Mini-isole ecologiche al Borgo, trentotto postazioni installate

Continua il posizionamento delle mini-isole ecologiche nel Borgo dedicate alla raccolta differenziata in modalità ingegnerizzata.

Questa mattina gli operatori Kyma Ambiente, supportati dal ragno meccanico, hanno proceduto all’installazione di ulteriori 5 postazioni in via Cavallotti angolo via Dante; via Duca di Genova angolo via Principe Amedeo; via Cavallotti (civico 30); via Cavallotti angolo via Mazzini; via Nitti angolo via Anfiteatro.

In questo momento il numero complessivo di mini-isole ecologiche al servizio del Borgo è salito a 38, su oltre un centinaio previste in totale.

Gli utenti del Borgo che non avessero ancora ritirato la propria tessera possono recarsi presso l’isola ecologica di Kyma Ambiente in via Crispi (lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 7:30 alle 13; mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 18)

«Stiamo rispettando le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci – ha dichiarato il presidente Giampiero Mancarelli -, procedendo senza sosta all’implementazione dei cassonetti ingegnerizzati nel Borgo per la raccolta dei rifiuti organici (cassonetto marrone), del multimateriale (giallo), del vetro (verde) e dell’indifferenziato (grigio). Nelle prossime settimane completeremo il cronoprogramma delle installazioni».

Correlati

Commenta l'articolo: