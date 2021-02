Fasano, Covid-19: i casi salgono a 197, scuole medie e superiori chiuse fino a fine mese

Scuole Medie e Superiori chiuse da giovedì fino a fine mese e controlli anti assembramento più capillari da parte delle forze dell’ordine.

I contagi sono in aumento e il sindaco Francesco Zaccaria alza il livello di allerta: «Alla luce dei nuovi dati – dice il primo cittadino – d’intesa con i dirigenti scolastici della città, che ringrazio, ho emanato un’ordinanza di sospensione della didattica in presenza per le scuole superiori e le scuole medie da giovedì 18 a sabato 27 febbraio. Sarà garantita la didattica a distanza».

Per le scuole Elementari e la scuola dell’Infanzia le lezioni continuano in presenza. «Ricordiamo che i dirigenti scolastici possono autorizzare la didattica a distanza per le scuole elementari così come previsto dall’ordinanza regionale», dice Zaccaria.

Al momento i cittadini positivi al virus sono 155. A questi vanno aggiunti i 42 casi della Rssa “Sancta Maria Regina Pacis” (32 anziani e 10 componenti dello staff sanitario).

Nessuna notizia, al momento, sulla presenza di casi di variante UK: «Insieme ad altri 9 sindaci del territorio – spiega Zaccaria – ho chiesto ad Asl e Sisp conferme ufficiali sulla presunta presenza di casi di variante Uk del Covid anche a Fasano, come preannunciato domenica da alcuni organi di stampa, ma non ho ancora ricevuto nessuna conferma in merito».

Intanto, continuano i controlli anti assembramento in accordo e in collaborazione con Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza: ieri, diverse attività di pattugliamento sono state effettuate in via san Francesco, via Carlo Alberto e via Collodi: sono stati effettuati 16 interventi e sono state elevate due sanzioni.

L’invito a tutti è di stare tranquilli: «I numeri sono in aumento, è vero, come sta accadendo in tanti altri Comuni della Puglia – ammette il sindaco –. Ce lo aspettavamo e non dobbiamo perdere la calma. Anzi, questi dati devono spingerci ad avere ancora più accortezza e più precauzione. Conosciamo tutti ormai a memoria le regole da rispettare, ma sottolinearne l’importanza non fa mai male: serve a ricordare a noi stessi che non è arrivato il momento di abbassare la guardia. Per questo vi invito, come ripeto ogni giorno, a indossare sempre la mascherina su naso e bocca, a igienizzare spesso le mani e a mantenere il distanziamento fisico».

Come al solito il sindaco garantisce che l’impegno dell’amministrazione è massimo: «L’attività di monitoraggio del territorio continuerà nei prossimi giorni in maniera puntuale e capillare, ma conto sul vostro senso di responsabilità affinché a prevalere sia il buon senso di ciascuno di noi: rispettiamo le norme, perché solo collaborando tutti insieme potremo lasciarci alle spalle il prima possibile questa pandemia. Ringrazio tutti voi per la responsabilità dimostrata finora: il primo vaccino è quello della collaborazione nel rispetto della salute di ciascuno di noi».

