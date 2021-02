Controlli della sezione commerciale della Polizia Locale nel quartiere Tamburi

La sezione commerciale della Polizia Locale, coordinata dal commissario capo Anna Benefico, già impegnata per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid e delle normative di settore, ha operato una serie di controlli nel quartiere Tamburi.

In azione congiunta con la Polizia di Stato è stato effettuato un sequestro di 15 kg di cozze e 10 kg di murici, venduti illegalmente via Orsini e via Basento. Il venditore abusivo è stato deferito all’autorità giudiziaria per vendita di mitili in cattivo stato di conservazione e mancata refrigerazione. Un altro sequestro è stato effettuato in piazzale Democrate: 30 kg di cozze sgusciate e in cattivo stato di conservazione, pronte alla vendita abusiva.

I prodotti, dopo la attestazione di inidoneità alimentare della Asl, sono stati distrutti grazie al mezzo messo a disposizione da Kyma Ambiente.

