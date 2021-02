Sequestrata una pistola da parte dei “Falchi” della Squadra Mobile

Recuperata una pistola in un furgone abbandonato: denunciata dalla Polizia di Stato la proprietaria del mezzo

Operazione dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto che ha portato al ritrovamento di una pistola completa di caricatore. I poliziotti da qualche tempo avevano notato, durante i loro frequenti passaggi nella zona centrale della città, che in via Temenide attorno ad un furgone bianco in evidente stato d’abbandono, spesso si aggiravano noti pregiudicati tarantini.

Insospettiti da questo strano movimento, i falchi hanno deciso di approfondire la questione con una perquisizione del mezzo.

Nel furgone che presentava il portellone laterale divelto e con tutte le altre porte aperte, gli agenti hanno recuperato, sotto il sedile lato guida, avvolta in un panno di tela, una pistola semiautomatica clandestina con canna modificata riportante sul carrello la dicitura made in Slovacchia, completa di caricatore. Dopo il ritrovamento dell’arma, i polizotti hanno eseguito una perquisizione in casa di una donna risultata proprietaria del furgone, residente a distanza di due isolati. Controllo che non ha prodotto altri risultati.

Al termine dell’operazione la 50enne è stata denunciata in stato di libertà per detenzione di arma clandestina.

Il mezzo abbandonato è stato rimosso con l’intervento del personale della Polizia Locale.

Grottaglie, tornava dal capoluogo dopo aver acquistato droga: arrestato dalla Polizia di Stato

Ancora un’operazione antidroga del personale del commissariato di Grottaglie che ha permesso di recuperare numerose dosi di hashish e cocaina ed arrestare un giovane pregiudicato grottagliese di 28 anni. I poliziotti da qualche giorno erano sulle sue tracce. Il 28enne, tornato in libertà da qualche giorno, era sospettato di aver ripreso la sua illecita attività di spaccio. Le indagini avevano permesso di accertare che il pusher era solito approvvigionarsi delle sostanze stupefacenti nel capoluogo jonico, soprattutto a tarda sera con l’intento di passare inosservato.

Escamotage che non ha avuto i risultati sperati. Gli agenti del Commissariato che, da tempo lo avevano messo sotto controllo, hanno atteso il suo ritorno nella città delle ceramiche e lo hanno fermato all’ingresso del comune subito dopo lo svincolo della superstrada S.S.7.

Il sospettato che era a bordo di una BMW con al volante un suo amico, anch’egli pregiudicato, ha mostrato sin da subito segni di nervosismo, tangibile segno di avere qualcosa da nascondere. Nonostante i ripetuti tentativi di sottrarsi ad una perquisizione personale, il 28enne, nonostante la pioggia battente e l’oscurità dei luoghi, è stato accuratamente controllato. Nelle tasche del suo giubbotto sono state recuperate numerose dosi di cocaina e nei suo indumenti intimi alcuni piccoli involucri contenenti hashish.

Condotto negli Uffici del Commissariato, i poliziotti, confortati anche da una maggiore visibilità, hanno notato una polverina bianca fuoriuscire dalla mascherina del fermato e con le dovute cautele sono riusciti a entrarne in possesso recuperando al suo interno un altro grammo di cocaina. Ad ulteriore conferma di aver scoperto in flagrante il pusher, gli agenti hanno poi ritrovato sui sedili posteriori dell’auto di servizio, nella quale era stato fatto salire il 28enne, evidenti tracce delle due sostanze appena sequestrate, segno evidente del disperato tentativo di quest’ultimo di volersi disfarsi di quanto era in suo possesso. Al termine dell’operazione, espletate le formalità di rito, il pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

