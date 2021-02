Sanità: revoca dell’appalto per gravi inadempienze della Tundo Spa

“Oggi in audizione Commissione Sanità, alla presenza dell’assessore Pier Luigi Lopalco e del Presidente Mauro Vizzino, sono stati affrontati i problemi legati alla vertenza relativa al Servizio del trasporto disabili della ASL TA.

Le Organizzazioni Sindacali presenti, FP CGIL, CISL FP, UIL, FIT CISL E FILT CGIL, all’unisono hanno denunciato le gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori da parte della Tundo Spa, azienda alla quale è stato affidato da settembre 2020 il servizio di trasporto di circa 200 pazienti diversamente abili della ASL TA e che fin da subito ha palesato gravi criticità.

A tal proposito, si evidenziano – ritardi nel pagamento degli stipendi (attualmente risultano non versate le mensilità di dicembre, gennaio e tredicesima) assenza di relazioni sindacali, ricorso ingiustificato agli ammortizzatori sociali, mezzi inadeguati e non conformi all’offerta tecnica di gara, violazione sistematica delle norme contrattuali su orario di lavoro e corretta corresponsione delle ore lavorate. Si segnala inoltre, la sospensione dal lavoro di una dipendente per il sol fatto di aver partecipato ad una manifestazione sindacale e rilasciato dichiarazioni ai giornalisti.

La libertà di manifestare costituzionalmente garantita è un optional per la Tundo. Per quanto fin qui premesso, le OO.SS chiedono al Direttore Generale della ASL avv. Stefano Rossi, la revoca dell’appalto in questione, con l’immediata corresponsione delle retribuzioni arretrate dei lavoratori e il reintegro in servizio della lavoratrice sospesa ingiustamente.

I lavoratori e le lavoratrici che fino ad oggi, nonostante le gravi difficoltà con le quali sono stati costretti a confrontarsi, con grande senso del dovere hanno sempre garantito un servizio all’utenza ma oramai sono stanchi e sfiduciati , chiedono a gran voce solo rispetto e dignità!”

Nota FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FILT CGIL e FIT CISL

