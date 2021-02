Posticipo chiusura saldi, Paolicelli: “Un ulteriore passo al fianco dei commercianti in crisi”

“Bene la decisione della giunta regionale di posticipare al 28 marzo la data di chiusura dei saldi invernali”. Lo dichiara il presidente della Commissione Sviluppo economico, Francesco Paolicelli. “Ringrazio l’assessore Delli Noci per essersi fatto promotore di un provvedimento che incontra le richieste delle associazioni di categoria e che ha l’obiettivo di sostenere la ripresa del commercio, seppur nel massimo rispetto delle normative anti-covid, in una situazione tanto delicata per l’intero settore”.

“Prolungare il periodo dei saldi – aggiunge Paolicelli – rappresenta un notevole incentivo all’acquisto per i cittadini e d’altra parte può contribuire a un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi dati diffusi dall’Istat, che segnano un calo significativo delle vendite nell’ultimo anno”. “La decisione della giunta regionale significa un ulteriore passo al fianco di chi opera nei comparti che più patiscono le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Ci impegneremo affinché il dialogo con le associazioni di categoria rimanga costante al fine di rispondere rapidamente e con fermezza alle esigenze dei lavoratori”, conclude.

