Congiunta Commissioni V-VI – Audizioni su ex “Isolaverde”

“Non ci son molte alternative ed il tempo a disposizione è già scaduto. Trasmetteremo al governo regionale lo stato dell’arte così come è stato precisato dagli interlocutori ospitati in audizione, trasferendo le sensazioni e le preoccupazioni condivise”. Con queste parole il presidente della V Commissione (Ambiente) Paolo Campo ha concluso le audizioni (richieste dai consiglieri Marco Galante e Massimo Stellato) svoltesi in seduta congiunta con la VI (Lavoro) sul futuro occupazionale che interessa i 141 dipendenti inseriti nel progetto “Verde Amico”.

Una vertenza che si trascina da tempo e coinvolge gli ex dipendenti della ex partecipata della Provincia di Taranto “Isolaverde” che dopo due anni vedono prossima la scadenza del 24 febbraio quando si concluderà il progetto cofinanziato da risorse messe a disposizione da Commissario per le Bonifiche, Regione e Comune di Taranto.

I presidenti delle due commissioni, Campo e Donato Metallo, comunicheranno al governo regionale quali sono le strade percorribili alla luce dell’interpretazione che il Ministero dell’Ambiente ha fornito al Commissario per le Bonifiche, il Prefetto di Taranto Demetrio Martino, analizzando il lavoro svolto dai lavoratori impegnati nel progetto “Verde amico”, giudicato non compatibile con gli interventi di ambientalizzazione del capoluogo jonico.

La strada da percorrere è una interlocuzione con i vertici del Ministero dell’Ambiente (il governo deve ricevere ancora la fiducia delle Camere e non si conoscono ancora i nomi dei dirigenti apicali del nuovo gabinetto ministeriale con i quali allacciare contatti), al fine di risolvere la questione giuridica o in caso contrario, individuare linee finanziarie differenti da quelle ad oggi utilizzate. Tale azione dovrà essere accompagnata da una parallela proroga di alcuni mesi sostenuta istituzionalmente da Regione e Comune di Taranto, le due amministrazioni che hanno reso fattibile l’intervento ambientale negli ultimi 24 mesi ali ex dipendenti della partecipata “Isolaverde”.

(foto di repertorio)

