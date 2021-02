Campagna vaccinale, videoconferenza tra sindaci ionici e Asl

La conferenza dei sindaci dell’Asl di Taranto, presieduta dal sindaco Rinaldo Melucci, si è riunita in videoconferenza per organizzare le attività di supporto alla campagna vaccinale.

In particolare, per la somministrazione dei vaccini agli ultraottantenni tarantini, prevista a partire dal 22 febbraio, il primo cittadino ha comunicato all’azienda sanitaria la disponibilità a fornire un servizio di trasporto con navette per chi dovesse farne richiesta all’atto della prenotazione. Per quel che riguarda le strutture comunali destinate a questa attività, Comune e Asl hanno già definito l’elenco, privilegiando i criteri di prossimità e capillarità.

Per la vaccinazione massiva della popolazione, prevista per la fine di aprile, l’amministrazione Melucci si è fatta carico dell’allestimento di altri hub che consentano l’accesso del maggior numero di utenti, al fine di agevolare la somministrazione.

«In un quadro di grande attenzione rispetto all’andamento del contagio – le parole del sindaco Melucci –, abbiamo messo a disposizione dell’Asl le risorse necessarie a garantire il sereno svolgimento della campagna vaccinale. Coinvolgeremo anche le realtà della nostra rete associativa e la Protezione Civile, per offrire ai cittadini interessati un riferimento per tutto quel che riguarda le esigenze logistiche».

Per prenotare il vaccino è possibile contattare il call center attivo ogni giorno dalle 14 alle 20 (800 252 236 da rete fissa, 099 77 86 444 da rete mobile), oppure utilizzare il Portale Regionale della Salute, l’app Puglia Salute o il servizio FarmaCup attraverso farmacie e parafarmacie convenzionate.

Le prenotazioni per la vaccinazione domiciliare di utenti non deambulanti devono essere effettuate tramite Call Center.

Correlati

Commenta l'articolo: