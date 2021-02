Martina Franca: chiusura scuole lunedì 15 gennaio 2021

Questa mattina si è riunito il Coc per fare il punto sulla situazione metereologica in corso.

Secondo le previsioni di Meteo Valle d’Itria è prevista instabilità fino alla serata con precipitazioni nevose a intermittenza fino alle prime ore di domani e temperature che si manterranno negative per l’intero arco temporale fino alle 8 di domattina. Moderato/Elevato il rischio ghiaccio nella notte e nelle primissime ore della giornata di domani, i venti saranno sostenuti nella nottata con raffiche fino a 60 km/h che si attenueranno nella mattinata quando è previsto anche un lieve aumento delle temperature.

L’attività di spargimento del sale, in corso dalla serata di sabato, continuerà anche nelle prossime ore sulle strade principali, nei punti di maggiori criticità (accesso al drive through di Ortolini, zona Industriale, Ospedale, centro storico…) e agli accessi alla città.

Per il rischio ghiaccio nel vasto territorio comunale, con ordinanza Sindacale n.6, per la giornata di domani (lunedì 15 febbraio), è sospesa l’attività didattica di ogni ordine e grado delle Scuole cittadine e la chiusura del Cimitero Comunale.

Si invitano i cittadini a prestare massima prudenza sia nelle strade cittadine che, soprattutto, in quelle dell’agro e uscire solo se strettamente necessario soprattutto a causa del rischio ghiaccio che rende i marciapiedi particolarmente insidiosi.

