“Comunità Sicure”: raffica di controlli della Polizia di Stato in città e provincia

Resta sempre massima l’attenzione della Polizia di Stato sui fenomeni di illegalità diffusa in città e provincia. “Comunità Sicure”, l’ormai collaudato dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Questore di Taranto dr. Giuseppe Bellassai, continua a dare i suoi frutti.

Sotto la lente d’ingrandimento, nella mattinata di ieri, le vie del quartiere Borgo e di città vecchia.

Particolare attenzione al fenomeno dei furti di energia elettrica sia in abitazioni private che in esercizi commerciali.

Nei vicoli del borgo antico, il personale del Commissariato Borgo, coadiuvato dai tecnici dell’Ente erogatore dell’energia elettrica, ha scoperto in sette appartamenti, altrettanti bypass fraudolenti che, a monte del contatore, lo escludevano in modo tale da non registrare i consumi di corrente. Circa 70mila euro il danno stimato dai tecnici competenti e 7 le persone denunciate in stato di libertà per furto di energia elettrica.

In piazzale Democrate, sempre il personale del Commissariato cittadino ha sequestrato più di 30 Kg di cozze, che erano state sistemate su un banchetto nei pressi della pubblica via. I mitili, privi del certificato di provenienza e in evidenti precarie condizioni igienico-sanitarie sono stati sequestrati e distrutti con un compattatore della Kyma.



Ben 16 le denunce per violazioni del DASPO Urbano. Tutti i denunciati, in maggior parte parcheggiatori abusivi, sono stati identificati nelle strade di maggior traffico del centro cittadino e, nonostante le prescrizioni imposte dalla loro misura di polizia, continuavano ad infastidire gli automobilisti ed a chiedere seppur piccole somme di denaro.

Numerose le violazioni al Codice della Strada, nel corso dei posti di controllo effettuati lungo le principali vie d’afflusso al centro cittadino. Controlli che hanno portato all’identificazione di più di 200 persone e di 97 veicoli, al ritiro di 5 patenti e al sequestro di 7 autovetture per la mancanza della prevista assicurazione.

Otto giovani, trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacenti, sono stati segnalati alle Autorità Competenti.

Una donna di nazionalità rumena, senza fissa dimora, è stata sorpresa davanti ad un supermercato del centro, dopo aver rubato dagli scaffali del negozio numerose confezioni di caffè ed altri generi alimentari. Gli agenti della Volanti, allertati dal personale del supermercato, arrivati sul posto, hanno fermato la donna che dopo le procedure di identificazione espletate negli uffici della Questura è stata denunciata per tentato furto.

In un circolo ricreativo del Quartiere Paolo VI, peraltro sanzionato per la violazione sulle norme anti-Covid, con conseguente sospensione dell’attività, sono stati sequestrati 5 apparecchi fi intrattenimento SLOT non conformi alla normativa vigente e non collegati alla rete dei Monopoli di Stato AAMS.

Anche in provincia, nel comune di Manduria nel corso dei consueti controlli del territorio, il personale del locale Commissariato ha denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi un 32enne residente nel comune di Maruggio, perché trovato in possesso di un “katana” con lama lunga 70 cm.

Correlati

Commenta l'articolo: