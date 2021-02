Lopalco: oltre 72mila i pugliesi over 80 prenotati per vaccino anticovid

Alle ore 18.00 di oggi sabato 13 febbraio sono 72.377 i cittadini pugliesi over 80 che si sono prenotati per la vaccinazione anti covid-19. “Siamo a oltre un terzo del target previsto dalla campagna – commenta l’assessore alla sanità, Pier Luigi Lopalco – e siamo soddisfatti dall’andamento delle prenotazioni. Ricordiamo che nei prossimi giorni continueranno ad essere attivi i canali del sito sanita.puglia.it, dei Cup delle Asl anche per via telefonica e il capillare sistema FarmaCup delle farmacie pugliesi”.

