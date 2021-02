Emergenza freddo, COC in allerta contro il ghiaccio sulle strade

La direzione Polizia Locale e Protezione Civile informa la cittadinanza che, in ragione del brusco calo della temperatura e delle precipitazioni previste per sabato 13 e domenica 14 febbraio, potrebbero verificarsi possibili gelate sulle strade.

Il Centro Operativo Comunale, già costantemente operativo così come voluto dal sindaco Rinaldo Melucci per l’emergenza sanitaria, ha attivato le funzioni relative a criticità meteo e allertato la società che fornisce supporto con automezzi spargisale, per contrastare l’eventuale formazione di ghiaccio.

Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza e di limitare il più possibile la percorrenza delle strade.

(foto di repertorio)

