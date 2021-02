Dal Teatro Fusco domani la playlist di San Valentino con le dediche degli innamorati

Sono 35 i brani inviati dai tarantini con altrettante dediche. Dalla musica pop italiana, al rock e all’indie passando per un nostalgico dell’opera italiana classica.

Madri e padri che mandano dediche ai propri figli, fidanzati che celebrano il loro amore, figli che hanno un pensiero per i loro grandi vecchi. Ma non solo. Un messaggio d’amore e un inno alla libertà lanciato dall’associazione Alzàia onlus per tutte le donne o, ancora, un pensiero ai propri amici a quattro zampe.

Insomma, nella playlist composta con le musiche e con le dediche mandate dai tarantini, si è costruito un percorso musicale che trova il suo senso lirico nelle parole che domani dalle 10 alle 12,20 e dalle 17 alle 19,20, renderanno le vie del centro un contenitore di pensieri.

«Dalla filodiffusione del Teatro Fusco – spiega l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – si leverà un messaggio carico di significato. Abbiamo pensato che per un giorno la nostra filodiffusione potesse diventare la Radio dei tarantini per i tarantini. Ci siamo anche commossi ed emozionati nel leggere alcuni messaggi. Nelle mail che sono arrivate ci hanno ringraziato per aver tirato fuori un lato romantico che si era assopito, ma per noi è stato un modo piacevole per verificare che nonostante le difficoltà del momento ci sia bisogno sempre di un senso di grande umanità».

Per agevolare l’ascolto, la playlist completa delle dediche sarà pubblicata anche sulla pagina Facebook del Teatro comunale Fusco.

