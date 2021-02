San Cataldo, sostituite le vetrate di un finestrone

Un’altra importante opera di riqualificazione urbana , è stata effettuata da Kyma Servizi.

Gli addetti della società partecipata del Comune di Taranto sono intervenuti sulla facciata principale della più antica cattedrale pugliese dedicata a San Cataldo, patrono della città. Sono state sostituite le vetrate del finestrone che è sormontato dalla statua del santo di origini irlandesi e che sovrasta il portale.

“Kyma Servizi è impegnata quotidianamente nelle attività di supporto a questa amministrazione comunale che riguardano nello specifico immobili di proprietà comunale e scuole. L’azienda è comunque sempre pronta a supportare l’amministrazione anche per interventi di carattere straordinario essendosi dotata di mezzi appropriati per effettuare opere come quella che è stata portata a termine a San Cataldo” -sottolinea l’assessore alle Società Partecipate Paolo Castronovi -.

“ Le attività di manutenzione effettuate alla facciata della maestosa Cattedrale dedicata al Santo Patrono di Taranto rivestono una grande importanza per l’ amministrazione Melucci e si aggiungono a quelle ordinarie che Kyma Servizi sta effettuando, ad esempio, alle vasche della Concattedrale e alle fontane delle principali piazze della città che vengono ripulite dalle foglie e quant’altro trascinati dal vento e, in qualche caso (speriamo sempre più isolato) da comportamenti tutt’altro che urbani ”-conclude.

