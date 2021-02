Marina Militare: il Castello Aragonese di Taranto riapre alle visite guidate

Da lunedì 15 febbraio, il Castello Aragonese di Taranto, nel pieno rispetto delle misure di contenimento di contagio da virus COVID 19, sarà nuovamente aperto alla popolazione per le visite guidate individuali o per gruppi (massimo 12 visitatori per gruppo) completamente gratuite.

Le visite saranno possibili preferibilmente con prenotazione all’Ufficio Cerimonie e Visite del Comando Marittimo Sud della M.M. tel. 099/7753438 e ai seguenti orari:

Giorni e orari delle visite guidate:

 LUN-VEN: 10 turni di circa 45 minuti, ogni ora intera a partire dalle 09.00 fino alle 19.00 (ad esclusione delle 13.00).

 SAB e DOM: CHIUSO

Nell’atrio d’ingresso al Castello i visitatori dovranno compilare e firmare la liberatoria che includerà la dichiarazione di assenza d’infezione da COVID-19 e di obbligo di quarantena.

L’accesso al Castello è consentito solo ai visitatori provvisti di mascherina da indossare per l’intera durata della visita, gli stessi saranno sottoposti al controllo della temperatura con termoscanner.

