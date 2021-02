Marciapiedi nuovi in Via Alto Adige, sopralluogo del sindaco Melucci

Dopo aver ultimato la posa del nuovo manto stradale e ripristinato la segnaletica orizzontale, in via Alto Adige si sta procedendo all’ultimazione dei nuovi marciapiedi. Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori, che oltre alla riqualificazione dell’esistente prevedranno anche la messa a dimora di nuovi alberi.

«Il nostro grande piano strade e marciapiedi prosegue – ha commentato il primo cittadino –, in poche settimane abbiamo completato questo intervento e continueremo seguendo il programma che toccherà l’intera città, avendo l’obiettivo di ripristinare tutte le arterie principali».

