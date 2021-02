Mancata integrazione salariale ai lavoratori Ilva in AS, Melucci: «Accordo di programma soluzione ideale»

L’amministrazione Melucci segue con particolare attenzione e vicinanza la situazione di difficoltà che grava sui lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria, in merito all’attesa, e ancora vana, integrazione salariale prevista dall’accordo ministeriale del 6 settembre 2018.

Le organizzazioni sindacali hanno annunciato 24 ore di sciopero dei lavoratori coinvolti per il prossimo mercoledì 17 febbraio 2021. «La loro voce e quella delle loro famiglie – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – è arrivata ai tavoli istituzionali con i ministeri competenti, ma restando inascoltata. Anche per questo motivo ribadiamo che il tavolo per l’accordo di programma sia la soluzione ideale per occuparsi in maniera trasparente di tutti i lavoratori coinvolti nella vicenda, ai quali testimoniamo anche in questa occasione il nostro sostegno».

