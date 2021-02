Violenza contro le donne, incontro fra Servizi Sociali, Kyma Mobilità e CAV

Assessorato comunale ai Servizi Sociali, Kyma Mobilità e CAV (Centro AntiViolenza) di Taranto insieme per combattere l’odioso fenomeno della violenza contro le donne. Si è svolto un incontro nel corso del quale sono state gettate le basi per una collaborazione tesa ad avviare sul territorio azioni per contrastare la violenza di genere contro le donne.

Vi hanno partecipato Gabriella Ficocelli, assessore comunale ai Servizi Sociali, Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità, e le rappresentanti delle due associazioni (Alzaia Onlus e Sud-Est Donne) che da qualche mese hanno ricevuto dal Comune di Taranto la gestione del Centro AntiViolenza di Taranto.

Tra le iniziative allo studio una campagna di sensibilizzazione a favore delle donne vittime di violenza, per informarle della possibilità di ricevere un aiuto concreto per uscire dall’incubo.

