Parcheggio Artiglieria, videosorveglianza attiva

Dopo la sua attivazione, fortemente voluta dal sindaco Rinaldo Melucci, il parcheggio Artiglieria ha confermato la sua importanza per tutta l’area circostante, densa di attività commerciali e servizi.

L’assessore alla Polizia Locale e Mobilità Gianni Cataldino vi ha effettuato un sopralluogo, per constatarne la funzionalità e, soprattutto, verificare l’efficacia del sistema di videosorveglianza. «Stiamo controllando le immagini a causa di alcuni episodi di vandalismo che ci sono stati segnalati – ha spiegato l’assessore –, saremo presto in grado di individuare i responsabili così come è stato per altri episodi».

Il parcheggio prevede delle barriere d’ingresso già attive e a breve sarà acquisito da Kyma Mobilità.

Correlati

Commenta l'articolo: