Casa Impresa incontra l’assessore Manzulli

Locali sfitti soprattutto nel Borgo Umbertino, strumenti di sostegno alle imprese come ad esempio la riduzione dei tributi locali: sono solo alcuni dei temi affrontati nel confronto tenuto in mattinata tra Casa Impresa e l’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Fabrizio Manzulli. Piena disponibilità offerta dal rappresentante dell’esecutivo comunale nel voler accogliere e valutare un programma di azioni sul quale basare una puntuale programmazione.

Da parte di Casa Impresa la volontà di essere presente e dunque dare il proprio contributo in occasione di appuntamenti e iniziative importanti: Taranto 2022 e i Giochi del Mediterraneo.

Inizia dunque un capitolo nuovo fatto di collaborazione con l’amministrazione comunale, che mira ad aprire spazi di confronto su molti aspetti della vita cittadina e a rivederne alcuni in particolare come l’accoglienza. Obiettivo: sviluppare una strategia di marketing territoriale che miri a realizzare una evoluzione che consenta di passare dal turismo urbano al turismo retail. Rivitalizzazione del tessuto cittadino, rivalutazione del patrimonio materiale e immateriale, partendo dalla ricchezza storico-culturale che può diventare ricchezza economica. Turismo e commercio che possano andare avanti di pari passo, nella piena convinzione che solo insieme si centrano gli obiettivi.

Per Casa Impresa hanno preso parte all’incontro la Presidente Francesca Intermite, Egidio Andriani per il settore Macellerie -Tamburi, Angelo Pignatelli per il settore Abbigliamento- Borgo e Marco Lippolis per la Ristorazione – Borgo.

