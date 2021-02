Cantiere di via Duomo, sopralluogo dell’assessore Viggiano

L’asfalto sul tratto iniziale di via Duomo è stato posato per ripristinare quello già esistente, a seguito di un intervento sulla linea telefonica. «In quel tratto c’era già l’asfalto – ha spiegato l’assessore –, si è trattato di un semplice intervento di rispristino. Per quel che riguarda il recupero delle pavimentazioni storiche di via Duomo e via Di Mezzo, l’amministrazione ha già previsto un intervento da 9 milioni di euro che consentirà anche la realizzazione dei sottoservizi, wi-fi compreso».

Contemporaneamente, la Direzione lavori Pubblici e la Polizia Locale stanno proseguendo con la vigilanza sui cantieri attivi in città, soprattutto quelli che riguardano la realizzazione di sottoservizi da parte di operatori terzi.

«I controlli sono serrati – ha concluso Viggiano –, non consentiremo che i ripristini vengano effettuati senza rispettare le regole: sanzioneremo chiunque sbaglierà».

