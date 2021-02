Taranto: i carabinieri arrestano un pregiudicato in trasferta

I carabinieri della Stazione Taranto Nord, impegnati in un’attività di prevenzione dei reati nella zona del porto mercantile, hanno arrestato un 24enne proveniente dalla provincia di Cosenza, per resistenza a pubblico ufficiale, false generalità e violazione delle disposizioni del FVO.

In particolare i militari, insospettiti dagli strani movimenti del giovane, lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo 2 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. A quel punto il controllato si è divincolato dandosi ad una rapida fuga a piedi, ma è stato prontamente ripreso da uno dei militari. L’uomo, sprovvisto di documenti, è stato generalizzato, ma le sue dichiarazioni hanno insospettito i carabinieri che hanno deciso di condurlo in caserma. All’esito degli accertamenti dattiloscopici, si è risaliti alla reale identità del soggetto scoprendo che lo stesso era gravato da un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Taranto.

Il prevenuto è stato tratto in arresto, e, su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

