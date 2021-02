Potenziati i controlli anti-covid della Polizia Locale

L’amministrazione, in ragione dei dati di diffusione del contagio e dell’ascolto operato dal sindaco Rinaldo Melucci rispetto alle richieste provenienti da alcuni settori economici della città, ha continuato e rafforzato l’attività di prevenzione e controllo in materia di misure di contenimento della diffusione del covid.

Nel fine settimana è stato effettuato un servizio di controllo con particolare attenzione al corretto uso della mascherina di protezione. Sono stati elevati 34 verbali: 30 per mancato uso della mascherina (tra questi un minore), 4 per spostamento da altri comuni senza giustificato motivo. Inoltre, è stato organizzato un presidio mirato con pattuglie dislocate sulle intersezioni di via D’Aquino e via Di Palma e in Villa Peripato, quest’ultima segnalata come luogo di assembramenti, verificati anche all’interno di alcuni h24.

«Nonostante l’attività di informazione e prevenzione – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino –, riscontriamo la poca disponibilità da parte di una minoranza della città a rispettare le norme elementari anti-contagio. Purtroppo, i dati restano alti con i conseguenti riflessi sulla vita e sull’economia della nostra comunità. Per questo, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, le attività di informazione, controllo e sanzione continueranno a essere intense sul nostro territorio».

