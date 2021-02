Il Comune di Taranto dona targa per ricordare il sacrificio di Giovanni Palatucci

In piazza della Vittoria, ai piedi dell’ulivo monumentale a lui dedicato, una targa donata dal Comune di Taranto ricorderà a tutti il sacrificio di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio del 1945.

Il sindaco Rinaldo Melucci: «Palatucci, “giusto tra i giusti”, è un esempio che ancora oggi indica la via da seguire. In una città che sta cambiando, il valore delle radici e del ricordo è imprescindibile. Chiunque attraverserà questa piazza, ora, avrà un’occasione in più per coltivare la memoria».

