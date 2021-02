Alberi pericolosi, sopralluogo in viale Pirro dell’assessore Castronovi

Sopralluogo questa mattina dell’assessore all’Ambiente e alle Società Partecipate Paolo Castronovi in viale Pirro, in zona Taranto 2, dove un gruppo di cittadini aveva segnalato criticità dovute ad alcuni filari di alberi (nello specifico pini) che hanno divelto lo strato di asfalto lungo i marciapiedi, diventando pericolosi per la sicurezza dei pedoni.

«Ho rassicurato i cittadini – ha dichiarato l’assessore Castronovi -, contiamo di avviare al più presto i lavori di abbattimento e successivamente di ripristino dei marciapiedi e degli alberi. Non appena termineremo le medesime operazioni in altre zone della città, cominceremo anche qui con le attività annunciate».

La piantumazione dei pini in questione rientra in una lottizzazione degli anni ’80 e ’90: le radici, soffocate dai marciapiedi e dai cordoli costruiti successivamente, stanno emergendo, rovinando l’asfalto e diventando un ostacolo alla circolazione.

