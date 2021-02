Trasporto disabili, Mazzarano: “Audizione in Commissione Sanità, Montanaro, Lopalco e Rossi”

“La vertenza relativa al trasporto disabili va affrontata al più presto. Per questo è indispensabile che vengano auditi in III Commissione Sanità, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco ed il Direttore dell’Asl di Taranto, Stefano Rossi”. Il Consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano, torna a pochi giorni di distanza sulle gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori da parte della Tundo Spa, azienda alla quale è stato affidato il servizio di trasporto dei pazienti disabili.

“Un quadro tutt’altro che chiaro – prosegue Mazzarano – ritardi nel pagamento degli stipendi (al momento risultano ancora non versate la mensilità di dicembre e la tredicesima), comunicazione ai lavoratori del ricorso ingiustificato agli ammortizzatori sociali, la cui procedura però non risulta avviata, sospensione dal lavoro di una dipendente per aver svolto attività sindacale. I sindacati hanno finanche chiesto all’azienda sanitaria locale di Taranto di esercitare il potere sostitutivo in modo che si possa procedere al pagamento degli stipendi”.

“Le ripetute e gravi violazioni – conclude Mazzarano – impongono un approfondimento delle dinamiche tra l’azienda e gli operatori che, nonostante tutto, continuano a garantire il servizio”.

