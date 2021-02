Taranto: l’astrologo più famoso del web ospite di “Sipario, si legge”

Nuovo appuntamento con la rassegna “Sipario si legge”. Ospite della rassegna in streaming Simon & The Stars, all’anagrafe Simone Morandi, con il suo ultimo libro L’Oroscopo 2021. Il giro dell’anno in 12 segni edito da Mondadori e scritto in collaborazione con Claudio Roe.

Più di 300mila follower sui social dove ormai le sue dirette per scoprire cosa dicono gli astri sono diventate un appuntamento atteso e super affollato. Un passato da avvocato abbandonato per seguire la più grande passione per le stelle. Anche quest’anno Simon & The Stars non ha fatto mancare l’appuntamento con le sue previsioni.

Dal palco del Teatro Fusco in streaming, venerdì 12 febbraio alle 19,30, si parlerà di cosa porterà il nuovo anno per ciascun segno e la guida che le stelle possono offrirci, soprattutto quando le cose sembrano complicarsi.

Protagonista indiscusso, Simon & the Stars, l’astrologo che negli ultimi anni ha raccolto un enorme successo sul web grazie ai suoi oroscopi semplici e diretti che non si prestano ad un linguaggio eccessivamente criptico ma puntano sull’immediatezza e la facilità di fruizione.

L’Oroscopo 2021. Il giro dell’anno in 12 segni è il quarto libro scritto da Simon & the Stars, che dal 2017 non manca all’appuntamento divinatorio annuale e che di anno in anno ha raccolto sempre più successi, diventando così un nome di punta per tutti gli appassionati di astrologia.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Taranto e sarà moderato da Annamaria Rosato, giornalista di Telenorba. Interverranno anche l’assessore alla cultura Fabiano Marti e per Mondadori Bookstore di via De Cesare Serena Mellone.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito del Teatro Fusco e sui canali social di Mondadori Bookstore, Libreria Ubik, Libreria Casa del Libro Cav. A. Mandese, Libreria Ciurma, Libreria Dickens.

L’OROSCOPO 2021. IL GIRO DELL’ANNO IN 12 SEGNI è il quarto libro di Simon & the Stars, il terzo edito da Mondadori: “Un libro di previsioni… ma non solo. Perché il suo scopo è anche quello di emozionarvi, ispirarvi e farvi rileggere in chiave diversa alcuni passaggi salienti della vostra vita tra passato, presente e futuro. Se ci riuscirà, avrà colto nel segno! Zodiacale e non. Pronti a partire per questo viaggio nel tempo?”

SIMON & THE STARS, all’anagrafe Simone Morandi, si avvicina all’astrologia per passione, studiando la materia e cominciando a scriverne in forma amatoriale. Si iscrive alla scuola di astrologia di Londra nel 2011 e apre la sua prima pagina Facebook nel 2013. Negli anni seguenti continuerà il suo lavoro sul sito Simonandthestars.it. Dal 2016 i suoi lavori sono pubblicati da Mondadori.

