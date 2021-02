Taranto, FdI: “Estendere Bonus facciate a tutta la città”

“Attraverso la presentazione di un atto consiliare rivolto al Sindaco, all’assessore all’urbanistica ed al dirigente al ramo abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di adoperarsi affinché l’accesso al cosiddetto bonus facciate sia consentito in tutto il territorio comunale.

Tale agevolazione prevede infatti la detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici che ricadono in zone che in passato furono catalogate di categoria A e B, ovvero centri storici e altre zone prevalentemente edificate attorno all’area urbana consolidata.

Una misura che dunque non consente di accedere al medesimo beneficio a tutti quegli immobili ricadenti nelle restanti zone della città; ovvero in periferia, nelle aree di espansione residenziale e infine neanche in aree omogenee destinate a insediamenti produttivi ed artigianali. L’agenzia delle entrate ha, però , successivamente precisato, già da un anno, che la detrazione spetta anche agli edifici che si trovino in zone assimilabili o equipollenti alle predette zone “A” o “B” purchè l’assimilazione risulti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dal comune.

Occorrendo, quindi, una delibera dell’amministrazione comunale, affinché tali certificazioni possano essere rilasciate, abbiamo sollecitato il Sindaco affinché si porti a compimento l’attività amministrativa necessaria sollecitando, tra l’altro la direzione competente preposta, ad accelerare l’iter immaginando di destinare, se necessario, personale a supporto per l’immediata redazione di tutta la documentazione deliberativa che consenta di certificare l’equipollenza delle zone a cui estendere la possibilità di accedere al beneficio del bonus facciate.

Una misura che consentirebbe la riqualificazione di molti altri edifici insistenti nel territorio comunale con beneficio per i quartieri, per i cittadini che intendono recuperare i propri immobili e per le imprese che sarebbero chiamate a realizzare gli interventi edilizi finanziati attraverso la detrazione di questo bonus”.

Giampaolo Vietri e Floriana de Gennaro

Gruppo Consiliare FdI al Comune di Taranto

Correlati

Commenta l'articolo: