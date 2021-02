Stupefacenti, un arresto e sette denunce dei CC

E’ di un arresto, 7 denunce in stato di libertà ed 11 persone segnalate alla Prefettura di Taranto il risultato complessivo dei servizi specifici effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Martina Franca, in materia di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari, nel corso delle loro attività hanno tratto in arresto:

– un 34enne di Grottaglie, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Taranto, riconosciuto colpevole di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il medesimo deve scontare ancora 1 anno, 8 mesi e 11 giorni di reclusione; al termine delle formalità di rito sono stati condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

Inoltre sono state denunciate in stato di libertà:

un 47enne di Carosino, al quale sono stati sequestrati grammi 8 di Cocaina, grammi 1.5 di Eroina e grammi 2 di Hashish;

un 25enne di Carosino, al quale sono stati sequestrati grammi 9.5 di Hashish;

un 15 enne (minorenne) di Carosino al quale sono stati sequestrati grammi 4.6 di Hashish;

un 44enne di Martina Franca, al quale sono stati sequestrati grammi 30 di Hashish;

un 28enne di Martina Franca, al quale sono stati sequestrati grammi 13 di Marijuana;

un 39enne di Martina Franca, al quale sono stati sequestrati grammi 20 di Cocaina;

un 27enne di Martina Franca, al quale sono stati sequestrati grammi 1 di Hashish, grammi 0.70 di Marijuana ed una pianta di Canapa Indica coltivata in vaso;

Infine, nel medesimo contesto operativo 11 persone sono state segnalate in via amministrativa alla Prefettura del capoluogo ionico (Ufficio problemi tossicodipendenti) quali assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope.

I carabinieri della Sezione radiomobile di Taranto hanno arrestato un 31enne tarantino gravato dalla Sorveglianza Speciale.

I militari, insospettiti dalla presenza dell’uomo nella pubblica via ad un’ora insolita nonostante il divieto imposto dalla normativa per il contrasto della diffusione del COVID-19, hanno deciso di controllarlo. Da tale controllo è emerso in primis che F.A., attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, si trovava all’esterno della propria abitazione in violazione delle prescrizioni connesse alla citata sorveglianza. A seguito poi di perquisizione personale hanno rinvenuto altresì, nascosti negli indumenti indossati dal controllato, un coltello a serramanico ed una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina. L’uomo, è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

