Sì del Consiglio alla mozione di proroga della moratoria dei permessi a trivellare

Con una mozione presentata dal consigliere Paolo Pagliaro, il Consiglio regionale ha deciso di impegnare la Giunta regionale a “sostenere con determinazione e immediatezza, presso il Ministero dello sviluppo economico, ogni azione utile ad impedire che vengano rilasciati i permessi per le trivellazioni in mare finalizzati alla ricerca di idrocarburi al largo delle cote pugliesi. Inoltre saranno solleticati i Ministeri di ambiente e sviluppo economico a sostenere il rilascio di nuove autorizzazioni nelle more della redazione e dell’adozione del Piano aree idonee a tutela del nostro prezioso patrimonio ambientale paesaggistico e turistico”.

