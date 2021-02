Bocciata la mozione FdI sul piano regionale per la didattica in presenza

Respinta a maggioranza la mozione proposta dal Gruppo Fratelli d’Italia, che sollecitava un piano regionale per portare gli studenti alla didattica in presenza in condizioni di sicurezza quanto a trasporti pubblici, orari di frequentazione, tamponi e quarantene.

L’iniziativa del gruppo FdI chiedeva alla Giunta regionale di definire una programmazione in grado di garantire fino alla fine dell’anno scolastico il potenziamento dei mezzi di trasporto, un adeguato frazionamento degli orari d’ingresso e delle pause per evitare assembramenti, tempi e modi dell’insegnamento in presenza, tamponi rapidi e regole chiare per effettuarli, accanto alla stretta sorveglianza sanitaria degli isolamenti, delle quarantene e delle riammissioni a scuola. In modo da contemperare diritto alla salute e diritto allo studio, ha dichiarato il primo firmatario, il capogruppo Ignazio Zullo.

Negativo il parere del governo regionale, espresso dagli assessori Leo, Maurodinoia e Lopalco: in un momento tanto speciale di contagio non c’è la possibilità di programmare a lunga scadenza.

Correlati

Commenta l'articolo: