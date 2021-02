Un arresto dei carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

I carabinieri del dipendente NOR – Aliquota Operativa – della Compagnia di Castellaneta e della Stazione Carabinieri di Palagianello, all’esito di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti, in Altamura (BA), con la collaborazione dei militari della locale Compagnia, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacente M.G., 45enne del posto, coniugato, operatore ecologico, segnalato in B.D.

I militari operanti, dopo aver attenzionato il prevenuto, lo hanno dapprima seguito, per poi fermarlo e perquisirlo. Successivamente è scattata la perquisizione domiciliare, durante la quale sono state rinvenute e sequestrate:

· sei confezioni da 500 grammi cadauna, di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso complessivo di chilogrammi 3 (tre);

· dieci grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”

· un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’intero quantitativo di stupefacente ed il materiale sono stati sottoposti a sequestro.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa Circondariale di Bari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Lo stupefacente verrà analizzato nei prossimi giorni dal laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

