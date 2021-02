Liberare le acque del Sinni dall’uso industriale per l’ex Ilva: audizione in quinta commissione

Dissalatore sì, per fornire acque industriali all’acciaieria ex Ilva di Taranto, condotta di collegamento no, tra i dissalatori Bellavista e Gennarini. Sulle ipotesi per liberare in breve le acque potabili del Sinni dall’uso industriale, il direttore generale dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (Asset), Elio Sannicandro, ha fornito le informazioni tecniche richieste dal consigliere regionale Fabiano Amati nel corso dell’audizione in quinta Commissione consiliare (ambiente), convocata dal presidente Francesco Paolo Campo.

Davanti alle “notizie” sul dissalatore, in alternativa al potenziamento dei depuratori a nord e sud della città ionica, Amati ha chiesto il crono-programma dei tempi di realizzazione e indicazioni sulle risorse necessarie, i soggetti che assumeranno le spese e il luogo dove sarà realizzato l’impianto.

L’obiettivo è restituire le acque del Sinni all’uso potabile, in favore del bilancio idrico complessivo della zona. Negli incontri tra Regione Puglia, AQP, Asset – allargati all’Arcelor Mittal – sono state confrontate le linee dei due percorsi e si è rilevato che si potrebbe ottenere il risultato prima e in modo economicamente più conveniente realizzando un impianto di dissalazione. Potrebbe anche contare sulla presa a mare di notevole capacità e più che idonea già al servizio del raffreddamento degli altoforni dell’acciaieria.

Di contro, si è verificato che la condotta sottomarina di collegamento tra i depuratori, Bellavista a nord e Gennarini a sud di Taranto, è in pessimo stato e in più punti inesistente, peraltro in zona soggetta ad autorizzazioni delicate, e costerebbe 23 milioni e richiederebbe dieci anni. Questo ha fatto avanzare l’ipotesi dissalatore, ma si deve accertare “chi lo farà e dove si farà”, come ha dichiarato in sintesi Amati.

Nuovo appuntamento in audizione tra un mese, ha fatto sapere il presidente Campo, per fare il punto delle decisioni e atti che si attendono.

In avvio dei lavori la commissione ha approvato la determina del direttore generale dell’Asset “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale di previsione 2021-2023”.

Correlati

Commenta l'articolo: