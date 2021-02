Settimana di interventi di pulizia e rassetto nei rioni Tamburi e Paolo VI

Si chiude oggi una settimana di interventi mirati effettuati dagli operatori di Kyma Ambiente, impegnati, in particolare, nei quartieri Tamburi e Paolo VI. Le attività di pulizia e rassetto si sono rese necessarie in via Machiavelli e nell’area delle cosiddette “case parcheggio” al quartiere Tamburi, e in via del Tratturello al rione Paolo Vl.

Ingombranti, inerti e altre tipologie di rifiuti: perfino una carrozzina per disabili è stata abbandonata lungo le strade e nelle zone a verde più periferiche. La grande quantità di materiale hanno richiesto l’impiego di più operatori e l’utilizzo del ragno meccanico.

Kyma Ambiente, d’intesa con l’amministrazione Melucci, sta portando avanti il corposo programma di interventi in tutta la città, rispondendo prontamente alle criticità che emergono sul territorio.

«La normalità tornerà di moda – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli -, e stiamo lavorando su più fronti per riportare il decoro, così come sollecitato dal sindaco Melucci».

