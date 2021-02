Istituto comprensivo “Galilei”, l’amministrazione Melucci riattiva la mensa

Sarà attivo da domani 8 febbraio il servizio di refezione scolastica dell’istituto comprensivo “Galilei”.

Grazie all’impegno dell’amministrazione Melucci e alla collaborazione con la dirigenza scolastica, nei plessi “Giusti” e “Gabelli” del quartiere Tamburi il servizio sarà avviato ex novo, mentre sarà riattivato dopo tanti anni nel plesso “Consiglio” in Città Vecchia.

L’amministrazione Comunale, inoltre, garantirà il servizio in forma gratuita a tutte le famiglie con reddito inferiore a 3000€ .

«Le mense scolastiche rappresentano un elemento fondamentale all’interno del sistema educativo – le parole del sindaco Rinaldo Melucci -. Pur con tutte le necessarie precauzioni legate alla prevenzione del contagio, infatti, il pranzo a scuola non solo è un importante momento di socializzazione, ma costituisce anche la garanzia di un pasto adeguato almeno una volta al giorno per molti studenti che provengono da contesti socio-economici disagiati».

Correlati

Commenta l'articolo: