Via Liguria, positivo esito incontro fra amministrazione e Aepi

E’ stata immediata la risposta dell’amministrazione comunale alle richieste della delegazione di Ass.procom. Aepi di via Liguria che nei giorni scorsi ha incontrato l’assessore alle risorse produttive e marketing Fabrizio Manzulli. L’esponente della giunta Melucci si è recato sul posto e ha toccato con mano quella che è la realtà di via Liguria, una delle arterie commerciali più popolose della città. Con l’assessore Manzulli era stata effettuata una disanima della situazione del commercio alle prese con la crisi determinata dalla pandemia ed erano stati sollecitati interventi di manutenzione ordinaria riguardanti, in particolare, il verde e l’illuminazione pubblica.

La risposta dell’amministrazione Melucci è stata tempestiva. Sono stati sostituiti i corpi illuminanti non funzionanti e l’assessore all’ambiente Paolo Castronovi ha effettuato un sopralluogo, accompagnato dal presidente della delegazione di via Liguria Saverio Polito accompagnato da Davide de Pasquale e Umberto Telese, i quali hanno espresso al rappresentante del governo cittadino la gratitudine per la pronta disponibilità a venire incontro alle esigenze di una categoria che rappresenta il tessuto connettivo della città.

