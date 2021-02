Traffico di droga e telefono cellulari nel carcere di Taranto, un altro arresto

Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Greco, 44enne tarantino, già detenuto per altra causa nella Casa Circondariale di Taranto.

Il 44enne è ritenuto uno degli organizzatori dell’illecito traffico ed il destinatario finale della droga e dei telefoni cellulari, sequestrati il 29 gennaio scorso ad un agente di polizia penitenziaria.

Quest’ultimo fu sorpreso dai poliziotti appena fuori dall’appartamento del padre di Greco, che in quell’occasione fu poi arrestato, con dosi di cocaina e hashish e alcuni microtelefoni cellulari, abilmente nascosti in un barattolo di crema e di polvere di cioccolato.

Le indagini degli uomini della Squadra Mobile hanno permesso di accertare senza ombra di dubbio alcuno le responsabilità del 44enne pregiudicato tarantino di fatto considerato la mente del traffico scoperto.

