Taranto, per Carnevale contest fotografico del Teatro Fusco

Per la prima volta il Carnevale si festeggia sui social. Una sfida all’ultimo “mi piace” per individuare le più belle maschere secondo l’insindacabile voto del popolo dei social network della community del Teatro comunale Fusco.

A Carnevale, quest’anno, niente veglioni, nessuna sfilata di carri e mascherine. Le restrizioni e il rispetto delle regole impongono festeggiamenti non in presenza. E così la festa si sposta sui canali social del Teatro Fusco, instagram e facebook, sui quali saranno pubblicate le fotografie di mascherine e travestimenti. I cinque partecipanti che accumuleranno il maggior gradimento, attraverso il conteggio dei like accumulati entro venerdì 12 febbraio, saranno chiamati a una sfida finale che li vedrà coinvolti martedì 16 febbraio sul palco del Teatro Fusco dove troveranno una grande e piacevole sorpresa.

In palio? «Abbiamo deciso di mettere in palio due biglietti per uno spettacolo a scelta tra quelli che proporremo nella stagione estiva del Fusco» conclude l’assessore Marti.

Partecipare al contest è semplicissimo.

Gli interessati possono inviare una fotografia o di una singola persona vestita in maschera o di un gruppo familiare ovviamente mascherato, all’indirizzo mail del Teatro comunicazione@teatrocomunalefusco.it indicando, oltre ai dati personali, anche l’autorizzazione a utilizzare la foto.

Ogni scatto pervenuto sarà pubblicato sulla pagina instagram e facebook del Teatro e da quel momento in poi sarà corsa ad accumulare like.

«Abbiamo pensato che nonostante tutto in ogni famiglia il Carnevale porterà un momento di gioia – dichiara l’assessore alla Cultura del comune di Taranto, Fabiano Marti – e allora ci piace l’idea di condividere anche solo in maniera virtuale, attraverso un gioco fatto con strumenti che fanno parte della quotidianità di tutti, una meritata spensieratezza».

