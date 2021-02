Aggiudicati i lavori di completamento della rete di fognatura nera a San Vito – Lama Carelli

Aggiudicati i lavori di completamento della rete di fognatura nera a servizio degli abitanti di San Vito, Lama e Carelli.

«I lavori – fa sapere il sindaco Rinaldo Melucci – riguarderanno i nuovi impianti di via Storione, via Anemoni e via Rose, oltre alla fondamentale realizzazione dell’impianto di sollevamento di via Girasole, necessario per il funzionamento degli impianti dell’intera area limitrofa. Continuiamo a investire per migliorare la qualità della vita anche dei nostri concittadini che abitano nelle borgate, con questi lavori sulla rete fognaria che non erano mai stati realizzati».

