Sava: cerca di aggredire i carabinieri, arrestato per resistenza a P.U.

A Sava (TA), i carabinieri della locale Stazione, allertati da segnalazione telefonica, sono intervenuti presso l’abitazione di una giovane donna che aveva richiesto l’intervento dei militari poiché vi era in corso una lite per futili motivi con il proprio compagno, che stava per degenerare. Un 47enne di Francavilla Fontana (BR), con precedenti di polizia, alla vista dei militari operanti giunti sul posto per cercare di comprendere la situazione e di calmare gli animi, ha opposto resistenza cercando di aggredirli. Il personale è riuscito a bloccare l’esagitato che, condotto in Caserma, è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza a P.U. e su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Taranto, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Correlati

Commenta l'articolo: